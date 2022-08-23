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У Маріуполі безпритульні собаки у пошуках їжі розривають могили (відео)

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У Маріуполі безпритульні собаки у пошуках їжі розривають могили (відео)

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Собаки розривають у Приморському районі міста могили невідомих маріупольців.

У тимчасово окупованому Маріуполі собаки через брак їжі розривають масові поховання містян, які загинули після 24 лютого.    

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"В окупованому Маріуполі досі не закрите питання, щодо належної ексгумації тіл з місць хаотичного поховання. Так, бродячі собаки у пошуках їжі розкопують у Приморському районі могили невідомих маріупольців, які загинули через обстріли", - йдеться у повідомленні.

Міськрада наголошує, що така недбалість може призвести до спалаху інфекції. 

"В деяких районах та кварталах навіть і не приступали до ексгумації тіл. Ось так окупанти та колаборанти "дбають" про пам'ять загиблих у цій війні", - зазначає міська рада.

Нагадаємо, окупанти будуватимуть у Маріуполі "бетонні курники" лише для військових РФ та колаборантів.

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