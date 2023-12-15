У Маріуполі були два "прильоти" по окупантах: влада назвала "гарні наслідки" (відео)

"Швидкі" пів ночі вивозили поранених з "Порт-Сіті".
В окупованому Маріуполі в ніч проти 15 грудня були завдані удари по бетонному заводу з загарбниками та території за ТРЦ "Порт-Сіті", де була ворожа військова техніка.
Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Мережі.
Вночі в Маріуполі прогриміли два вибухи, в результаті яких сталися два "прильоти" по двох різних місцях. Так, було влучання по бетонному заводу і по території за "Порт-Сіті", де російські окупанти розміщували військову техніку та частини систем ППО.
"Наслідки гарні. Не дарма всі офіційні пропагандисти замовкли, а чатіки підчистили щодо наслідків", – зазначив Андрющенко.
Він уточнив, що місце навколо ТРЦ досі оточене. "Швидкі" пів ночі вивозили поранених з "Порт-Сіті".
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Радник міського голови також звернув увагу, що це вже друга "бавовна" майже в одному міці. Перша була 7 вересня. Окупанти не зробили з цього висновків, тому по розташуванню і місцю зберігання техніки "прилетіло" ще раз.
"Така собі Маріупольська Чорнобаївка", – написав Андрющенко.
Нагадаємо, вночі в соцмережах повідомлялося, що у Маріуполі був удар по бетонному заводу в районі "Порт-Сіті". Після обстрілу на підприємстві почалася потужна пожежа.
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