У Маріуполі був не Путін, а двійник: ексдепутат Держдуми назвав докази

На думку опозиціонера, навіть якщо це дійсно був Путін, візит до Маріуполя – все одно дуже запізніла спроба "виглядати так само, як Зеленський".

Російський опозиціонер, ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов припустив, що до окупованого Маріуполя приїздив не диктатор Володимир Путін, а його двійник.

Про це пише NV.

Політик навів низку доказів, які свідчать, що це був не сам диктатор.

"Я не впевнений, що Путін був в Маріуполі. Те, як його там знімали, породжує багато різних сумнівів. Якщо ви дивилися на кадри Путіна в машині, як він там їздить. Ми ж знаємо, що він їздить всередині кортежу, є перекриття [дороги], різноманітні заборони. А тут він просто в потоці машин, немає жодних обмежень. Тож я вважаю, що це був не Путін", – вважає Пономарьов.

На думку опозиціонера, навіть якщо це дійсно був Путін, візит до Маріуполя – все одно дуже запізніла спроба "виглядати так само, як Зеленський". Хоча пересічним громадянам Росії було байдуже до цієї поїздки, додав ексдепутат Держдуми.

"А для еліт це виглядає, як шоу-бізнес, як підтвердження його невпевненості. Тому що це відбулося одразу ж після ордеру Міжнародного кримінального суду. Він просто намагається робити своє обличчя, але це не переконливо", — підсумував Пономарьов.

Нагадаємо, що18 березня російський диктатор Володимир Путін приїхав до окупованого Севастополя з нагоди дев’ятої річниці незаконної анексії Криму.

Натсупного дня, 19 березня російський диктатор Путін відвідав окупований Маріуполь.

Російський правозахисник та журналіст Марк Фейгін не виключає, що окуповані території відвідував не Путін, а його двійник.

На думку експерта Олександра Коваленка, візит Путіна до Маріуполя - це "остання гастроль" диктатора.

Політичний аналітик Армен Чибухчян вважає, що Путін відвідав окуповані Крим та Маріуполь із відчаю.

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