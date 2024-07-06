У Маріуполі через відсутність інфекційного відділення померла дитина – подробиці

У тимчасово окупованому Маріуполі померла дитина через відсутність інфекційного відділення. У місті зростає кількість захворювань на гострі кишкові інфекції.

Про це заявила одна з працівниць швидкої допомоги, повідомила Маріупольська міська влада.

За словами жінки, всіх дітей з інфекційними захворюваннями возять до Донецька. У результаті – одна дитина з гострою хірургічною патологією померла дорогою до лікарні, адже від Маріуполя до Донецька їхати дві години.

"У нас відбудували новий лікарняний комплекс та віддали його під Covid. Covid зараз одиниці ... а наших дітей з кишковими інфекціями возять до Донецька. У нас дитина померла в дорозі з гострою хірургічною патологією. Не довезли. Немає ані хірургії, ані реанімації, ані інфекційних відділень. У другій лікарні два роки не можуть закінчити ремонт. Два роки не працює ліфт. Єдина лікарня у місті, яка приймає хворих", - каже медпрацівниця.

Нагадаємо, колаборант із Маріуполя скаржиться на кавказьких шахраїв.

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