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У Маріуполі російські окупанти змушують місцевих чоловіків за їжу розбирати завали і копати братські могили

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У Маріуполі російські окупанти змушують місцевих чоловіків за їжу розбирати завали і копати братські могили

Getty Images

У Маріуполі, попри заяви окупантів про наявність іжі та води, гуманітарна ситуація залишається важкою,а продуктів харчування не вистачає.

Окупанти країни-агресорки забеспечують їжою чоловіків у разі залученості до робіт. Таким чином маріупольці вимушено беруть участь у розборі завалів, облаштування братських могил, аби заробити на їжу. 

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, "без перевищень" чоловіки йдуть на це, "аби не вмерти з голоду".

Крім того, медична допомога у місті недоступна. Російські окупанти анонсували відкриття першої "лікарні" в приміщенні стоматологічного центру "Апполонія" в Лівобережному районі.

"Це мабуть найбільш каже про справжню підготовленість окупантів, їх дбання за цивільними і реальний стан інших лікарень міста", - наголосив він. 

Як повідомлялося, російська армія проводить "обшуки та зачистки" в Приморському районі Маріуполя, який наближений до виїзду в село Мелекіне. Окупанти країни-агресорки зламують всі вціліли домівки мирних мешканців. Будинки, які вирішують використовувати для розселення свої військвих, позначають літерою "Z" на воротах.

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