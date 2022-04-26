У Маріуполі російські окупанти змушують місцевих чоловіків за їжу розбирати завали і копати братські могили

У Маріуполі, попри заяви окупантів про наявність іжі та води, гуманітарна ситуація залишається важкою,а продуктів харчування не вистачає.
Окупанти країни-агресорки забеспечують їжою чоловіків у разі залученості до робіт. Таким чином маріупольці вимушено беруть участь у розборі завалів, облаштування братських могил, аби заробити на їжу.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, "без перевищень" чоловіки йдуть на це, "аби не вмерти з голоду".
Крім того, медична допомога у місті недоступна. Російські окупанти анонсували відкриття першої "лікарні" в приміщенні стоматологічного центру "Апполонія" в Лівобережному районі.
"Це мабуть найбільш каже про справжню підготовленість окупантів, їх дбання за цивільними і реальний стан інших лікарень міста", - наголосив він.
Як повідомлялося, російська армія проводить "обшуки та зачистки" в Приморському районі Маріуполя, який наближений до виїзду в село Мелекіне. Окупанти країни-агресорки зламують всі вціліли домівки мирних мешканців. Будинки, які вирішують використовувати для розселення свої військвих, позначають літерою "Z" на воротах.
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