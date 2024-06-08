У Маріуполі до окупантів завітала "кара небесна": наслідки серйозні

Окупаційний корпус через атаку опинився без сталого зв’язку.

Вночі проти 8 червня на північ від окупованого росіянами Маріуполя було чути вибухи. Знешкоджено систему зв’язку окупантів та знеструмлено підстанцію Заря 330кВт.

Про це повідомляє радник міського голови м. Маріуполь Андрющенко.

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"Вночі ккара небесна" завітала на північ від Маріуполя. За підсумком знешкоджено систему зв’язку окупантів та знеструмлено підстанцію Заря 330кВт та виведено з ладу основну лінію живлення 10кВт. Станом на зараз весь окупаційний корпус в позначеному колі без сталого зв’язку", - написав він.

Окрім того, за його словами, о 9:07 та 9:13 в західній частині було зафіксовано пуски ППО. Які наслідки - невідомо.

"Передбавона в продовження ночі", - йдеться у його повідомленні.

Нагадаємо, ми публікували відео, який зараз вигляд має знаменитий маріупольський центр культури.

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