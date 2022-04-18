У Маріуполі двоє поліцейських перейшли на бік окупантів з РФ

У Маріуполі двоє поліцейських перейшли на бік окупантів з РФ

Колаборантам повідомили про підозру.

У м. Маріуполі двоє місцевих поліцейських зрадили присязі та перейшли на бік російських окупантів. Їм уже повідомили про підозру.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Старший інспектор та помічник чергового чергової частини сектору відділу поліції № 4 Маріупольського райуправління поліції ГУ НП в Донецькій області зрадили присязі та почали працювати на окупаційну владу РФ. Підозрювані публічно записали ролик, в якому заявили про свою зраду.

Колаборантам заочно повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

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