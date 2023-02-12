У Маріуполі фіксують концентрацію військових вантажівок окупантів з БК

У Лівобережному районі тимчасово окупованого Маріуполя росіяни збільшують кількість своїх вантажівок з БК.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Знову Лівобережний район. Знову тут зростає концентрація військових вантажівок з БК. Схоже основна концентрація схованок планується тут. Дійсно, складніше для ураження. Теоретично. Але, дуже теоретично", - йдеться у дописі.

Ситуація в Маріуполі

За даними мера Маріуполя Вадима Бойченка, окупанти на Маріупольському напрямку готуються до контрнаступу ЗСУ. Росіяни звозять до околиць міста десятки тисяч військових і техніку.

У Маріуполі все частіше лунають вибухи у місцях, де російські окупанти облаштували свої бази. Так, 7 лютого пролунали потужні вибухи в районі порту.

Російські загарбники почали масово перевіряти телефони у школярів.

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