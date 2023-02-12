Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Маріуполі фіксують концентрацію військових вантажівок окупантів з БК

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
712
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Маріуполі фіксують концентрацію військових вантажівок окупантів з БК

Фото: t.me/mariupolrada

Окупанти намагаються сховати свою військову техніку від уражень ЗСУ.

У Лівобережному районі тимчасово окупованого Маріуполя росіяни збільшують кількість своїх вантажівок з БК. 

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.  

"Маріуполь. Знову Лівобережний район. Знову тут зростає концентрація військових вантажівок з БК. Схоже основна концентрація схованок планується тут. Дійсно, складніше для ураження. Теоретично. Але, дуже теоретично", - йдеться у дописі.

Ситуація в Маріуполі

За даними мера Маріуполя Вадима Бойченка, окупанти на Маріупольському напрямку готуються до контрнаступу ЗСУ. Росіяни звозять до околиць міста десятки тисяч військових і техніку. 

У Маріуполі все частіше лунають вибухи у місцях, де російські окупанти облаштували свої бази. Так, 7 лютого пролунали потужні вибухи в районі порту. 

Російські загарбники почали масово перевіряти телефони у школярів.

Читайте також:

Великий наступ Росії вже почався: напрямки, сюрпризи, та рішення Путіна - Олександр Мусієнко

Великий наступ Росії вже почався: напрямки, сюрпризи, та рішення Путіна - Олександр Мусієнко

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
712
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація