У Маріуполі готуються до можливої атаки вороги, але ситуація контрольована

У Маріуполі готуються до можливої атаки вороги, але ситуація контрольована

Війська і тероборона тримають ситуацію під контролем

У Маріуполі зараз ситуація спокійна, але є інформація про можливі спроби атакувати.

Заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Та війська і тероборона тримають ситуацію під контролем, як і місті так і в передмісті. Всі готові давати відсіч.

Він також зазначив, що ще не можна сказати, що Херсон під окупантом, в місті тривають бої, йде супротив в місті і передмісті.