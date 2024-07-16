У Маріуполі гриміли сильні вибухи: стався частковий блекаут (фото)

В одному з районів міста – повний блекаут після серії вибухів.
В окупованому Маріуполі пролунали щонайменше п'ять вибухів у ніч проти 16 липня. Після цього в деяких районах міста зникло електропостачання.
Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Мережі.
Сильні вибухи було чутно в усьому Маріуполі та районі. За даними радника мера, щонайменше два "прильоти" сталися між мікрорайоном "Невський" та Агробазою в напрямку селища Мангуш.
"Судячи з усього, "все збили" чергові системи ППО. З характеру атаки – спочатку було викрито базування ППО, а потім самі системи ППО приймали подарунки", – повідомив Андрющенко.
Крім того, попередньо є дані про "прильоти" або падіння уламків у районі Белосарайської коси та села Мелекіне Маріупольського району.
"Також у місті частково зникло електропостачання. У Центральному районі Новоселівка повний блекаут", – додав радник міського голови.
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До слова, 15 липня невідомі безпілотники атакували Росії. Один із дронів упав на електропідстанцію у Липецькій області.
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