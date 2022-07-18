У Маріуполі хлопець вийшов на площу біля розбомбленого Драмтеатру з прапором України (фото)

Десятки тисяч людей досі не можуть виїхати з окупованого міста.

У тимчасово окупованому Маріуполі юнак вийшов на площу біля розбомбленого Драмтеатру з прапором України.

Відповідне фото оприлюднила Маріупольська міська рада.

"Навіть окупований Маріуполь не здається. Юнак вийшов на площу біля розбомбленого рашистами Драмтеатру з прапором України. Справжня сміливість зробити це, коли навіть за українську мову можна потрапити "на підвал", - сказано у повідомленні.

За даними міськради, десятки тисяч людей й досі не можуть виїхати з міста.

"Але вони чекають та мріють, що скоро Маріуполь знов буде українським", - йдеться у дописі.

Фото: Маріупольська міська рада

Нагадаємо, нещодавно у Маріуполі пройшла колона військової техніки РФ в напрямку Запорізької області (відео).

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