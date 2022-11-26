У Маріуполі ліквідовано щонайменш одного росіянина з-поміж представників окупаційної адміністрації

Маріупольський спротив повідомив, що вчора по вул. Громової 63 біля окупаційної адміністрації, вибухнув автомобіль ВАЗ.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Водій - військовий чиновник з-поміж прибулих з “гайляйтером-оленіводом”, одягнений у військову форму не вижив", - зауважив він у повідомленні.

Також постраждало щонайменш двоє росіян. Одного у важкому стані з опіками відправлено до шпиталю в Донецьк, другого з переломом руки та черепно-мозковою травмою госпіталізовано в Маріуполі.

Маріупольський спротив не підтвердив та не спростував свою участь у вибуху.

"В будь-якому разі, мінус окупант це точно гарна новина на ніч", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, стало відомо, скільки колаборантів з початку повномасштабного вторгнення викрила Україна. За словами речника СБУ Артема Дехтяренка, СБУ затримала понад 700 зрадників.

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