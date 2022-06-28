У Маріуполі люди лягали під трактори, щоб окупанти не знесли їхні багатоповерхівки

За словами радника міського голови Петра Андрющенка, спротив жителів українського Маріуполя, які не виїхали і залишилися жити у місті, набирає обертів, поступово переходячи від пасивної до активної фази протистояння.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

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"Окупанти планували знесення шляхом підриву 9-типоверхівок по вул. Соняшна. Однак, місцевих було повідомлено за добу і вони не мали змоги вивезти особисті речі. Приїзд мчс росії зустріл акцію протесту, що само по собі було сюрпризом для росіян. Люди буквально лягали під трактори. За участі місцевих колаборантів дійшли згоди про перенесення підриву на наступний тиждень", - написав він.

Як додає Андрющенко, після акції окупаційна адміністрація Маріуполя видала "циркуляр-роз'яснення", що знесення будинків буде проходити не менш, ніж через два тижні від першого повідомлення про знесення.

Як повідомляли раніше, в окупованому Маріуполі російські військові крадуть залишки головного фонтана в сквері біля Драматичного театру та везуть брухт в Донецьк.

ООН: Маріуполь – це найсмертоносніше місце в Україні

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