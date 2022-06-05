У Маріуполі люди записуються у чергу на два дні вперед, щоб отримати питну воду

У Маріуполі люди записуються у чергу на два дні вперед, щоб отримати питну воду

Російські окупанти також скоротили гуманітарну допомогу у місті.

Щоби отримати питну воду у Маріуполі, жителям потрібно записатись у чергу приблизно за два дні наперед.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. На зараз. Для отримання питної води тепер маєш записатись в чергу. Черга від двох днів. Тобто тепер питна вода в кращому випадку раз на два дні. Основна причина – падіння рівня води в природних джерелах забору воду. Прогнозують подальше скорочення поставок води через природні причини – літню спеку", - зазначив він.

Андрющенко також наголосив, що гуманітарну допомогу від окупантів вже скорочено. Тепер її видають лише людям пенсійного віку.

"Всім іншим виключно через "роботу". Практика їжа за роботу поновилася. Молодь змушують записуватись в "дружини" та допомагати мобільним патрулям, у т.ч. у фільтраційних заходах. За відмову погрожують мобілізацією в армію "днр". Маріуполь цілеспрямовано та планомірно перетворюють на гетто для українців", - підкреслив він.

Нагадаємо, маленького автора щоденника жаху врятували з мамою із Маріуполя, дитина розповіла про пережите.

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