У Маріуполі масово горять розтрощені квартири через спробу окупантів відновити електрику (відео)

У Маріуполі російські окупанти, які ж і зруйнували місто, тепер намагаються створити "картинку" для росТБ. Вони намагаються відновити електропостачання, але натомість - квартири у місті масово горять.

Окупаційна влада 14 травня намагалася точково відновити електрику в Центральному районі Маріуполя. Проте одразу виникло чимало пожеж через закорочення в розбитих окупантами квартирах.

Про це інформує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Спроби зробити картинку "поліпшення" не змушують себе чекати. Увечері світло з'явилося в районі проспекту Будівельників та вул. Шевченка. Але кількість людей, які могли цим скористатися, настільки мала, що навіть "перемоги" не вийшло. Мету відновлення електрики окупанти не приховують - відновлення світла в окупаційній адміністрації та "гуманітарних штабах". Про людей знов не йдеться", - повідомив Андрющенко.

Нагадаємо, що росіяни цинічно мстять "Азову" за перемогу України на "Євробаченні": малюють послання на бомбах і скидають їх на бійців.

Як повідомлялося, в Маріуполі спостерігається нестача питної води.

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