У Маріуполі медики не приймають хворих цивільних: лікарні вщент заповнені пораненими окупантами

Стаціонари Маріуполя заповнені пораненими російськими військовими. Жителям міста натомість відмовляють у госпіталізації.

Про це повідомляють містяни, інформує Маріупольська міська рада.

Серед тих, хто отримав відмову й маріупольчанка, яка привезла чоловіка з гострою сердечною недостатністю до лікарні. Але медики виписали ліки та відправили додому “лікуватися у спокійній обстановці”. На прохання залишити чоловіка у стаціонарі, відповіли, що всі місця зайняті.

Життя російських військових важливіше за життя маріупольців, які пережили жахи блокади та тепер мають проблеми зі здоров'ям. Медицина окупованого міста продовжує залишитися у кризі. Не вистачає лікарів, медикаментів, а тепер й неможливо лікуватися у стаціонарі.

Такі дії загарбників можуть призвести до ще більшого росту смертності серед мирного населення в окупації.

Яка ситуація у Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині за дивних обставин померло 11 російських військових, зокрема двоє офіцерів.

У той час, коли російські окупанти цинічно вітають Маріуполь з Днем міста, у міській раді, яка не може здійснювати своїх повноважень через війну, нагадали, що росіяни принесли маріупольцям.

Напередодні у тимчасово захопленому Маріуполі спостерігався "незвичний рух" російських окупантів. У напрямку Новоазовська рухалися 20 вантажівок з живою силою армії РФ.

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