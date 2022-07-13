У Маріуполі мешканці намагаються знайти ліки та електроенергію, щоб зарядити телефон (фото)

Усі будинки в місті досі без електроенергії, а в аптеках немає антибіотиків.
В окупованому Маріуполі місцеві мешканці намагаються знайти ліки та електроенергію, щоб зарядити хоча б телефон. Такі оголошення розміщені в місцевих Telegram-чатах.
Про це 13 липня розповіли в Маріупольській міській раді.
"Жителі, які залишаються у місті, пишуть про свої потреби на пабліках окупантів. Зокрема, маріупольці питають про те, де можна безкоштовно зарядити телефон. Адже майже всі будинки досі без електроенергії", - пояснили в міськраді та показали фото.
Також жителі турбуються, де знайти потрібні медикаменти. Особливо антибіотики, адже їх немає в аптеках Маріуполя.
"Колаборанти ігнорують питання нехватки медикаментів у місті. Здоров'я маріупольців хвилює їх тільки на камеру", - додали в міськраді.
Нагадаємо, росіяни перетворили окупований Маріуполь на стихійний ринок. Місцеві мешканці, які залишилися в місті, продають все, що в них залишилося, щоб вижити.
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