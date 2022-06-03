У Маріуполі мешканці вишикувалися в чергу за водою, яка непридатна для вживання (фото)

У Маріуполі мешканці вишикувалися в чергу за водою, яка непридатна для вживання (фото)

У маріупольців немає доступу до звичайної питної води.

В окупованому Маріуполі зранку 3 червня місцеві мешканці вишикувалися у велику чергу за питною водою.

Відповідне фото показав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, ця вода непридатна для вживання без кип'ячіння. Однак воно неможливе в умовах готування їжі виключно на багатті.

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"100 днів війни. Навіть невеликі тимчасові тактичні перемоги ворога - це просто суцільне руйнування. Переможемо. Відплатимо. Відбудуємо", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, в акваторії Азовського моря маріупольці фіксують початок мору риби. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє, що так явища притаманні Азову в період аномальної спеки в липні. Втім, цього року почалися рано.

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