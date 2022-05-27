У Маріуполі на території школи здетонував російський снаряд: загинула дитина

У Маріуполі від детонації снаряда на території школи загинув 12-річний хлопчик.
Трагедія трапилася на території школи № 30 в Кальміуському районі.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Вчора в Маріуполі на території школи №30 в Кальміуському районі по вул. Дністровській в результаті детонації російського снаряда “Град” загинув 12-річний хлопчик. Російська зброя продовжує вбивати дітей Маріуполя навіть після активних дій", — повідомив він.
Раніше стало відомо, що від початку війни російські окупанти вбили в Україні 241 дитину, понад 438 поранено.
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