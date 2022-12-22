У Маріуполі нарахували понад 10 тисяч нових могил: у деяких – по кілька людей

Pдебільшого на могилах на невеликих табличках – накреслені від руки номери.

У захопленому Маріуполі та на його околицях від березня з’явилися щонайменше 10 300 нових могил на площі понад 51 500 кв. м.

Про це повідомляє Associated Press.

Більшість могил розташовані на кладовищі в селищі Старий Крим Маріупольского району, свідчать супутникові знімки. За підрахунками агентства, зайнята новими могилами площа сягає понад 51 500 кв. м. Згідно з аналізом відеоматеріалів, окупанти для риття довгих траншей використовують важку техніку, а потім знову засипають їх землею.

Поховання мають вигляд земляних насипів. Іноді на них встановлені дерев’яні хрести з іменами та датами, проте здебільшого на могилах на невеликих табличках – накреслені від руки номери. На деяких захороненнях був вказаний більш ніж один номер, що може вказувати на більш ніж одну поховану людину.

Видання зазначає, що троє судових археологів з досвідом розслідування воєнних злочинів вважають аналіз обґрунтованим, зважаючи на обмежену кількість даних та відсутність доступу до могил. Один із фахівців наголосив, що кількість поховань не обов'язково відповідає кількості вбитих українців.

Агентство також нагадало, що ексгумовані міжнародними судово-медичними експертами місця масових поховань в інших частинах України часто містили більш ніж один набір людських останків у одній могилі. Багато з них мали явні ознаки насильницької смерті, як-от травми від вибуху, кульові поранення та зв'язані мотузкою руки.

Нагадаємо, у Мережі з’явилися фото з Маріуполя, на яких зафіксовано, що окупанти "заховали" руїни знищеного ними драмтеатру, обгородивши будівлю банерами із портретами російських письменників.

В середині грудня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко інформував про назрівання соціального бунту в місті через накопичення проблем. Так, у домівках місцевих жителів дощ лив просто зі стелі, а також немає теплопостачання.

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