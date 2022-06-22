У Маріуполі окупанти будують нову оборону і прикриваються "живим щитом"

У Маріуполі окупанти будують нову оборону і прикриваються "живим щитом"

Російські війська в Маріуполі зміцнюють свої позиції, будуючи нові фортифікаційні споруди на виїзді у напрямку Мангуша.

Вся лінія оборони російських окупантів стала прикритою "живим щитом" із мирних жителів Маріуполя.

Про це радник мера міста Петро Андрющенко повідомив у Мережі 22 червня.

"Маріуполь. Окупанти почали нове одночасне будівництво фортифікацій і модульних будинків. Знов те саме, але тепер в районі приміської автостанції (теж виїзд в бік Мангуша)", – написав радник міського голови.

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"Вся лінія оборони росіян у підсумку прикрита "живим щитом" цивільних маріупольців. Безстрашна друга армія світу, ага", – додав Андрющенко.

Нагадаємо, в Маріуполі окупанти зносять будинки, які самі ж розстрілювали з танків та артилерії. Людей із помешкань виганяють просто на вулицю.

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