У Маріуполі окупанти демонтували меморіал захисникам України та викинули з будівельним сміттям (відео)

У тимчасово захопленому Маріуполі російські окупанти знесли меморіал, встановлений пам'яті українським військовослужбовцям, які загинули в українсько-російської війні.

Замість нього російські загарбники планують встановити пам'ятник Олександру Невському на коні.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Просто зараз мра** вже знищила Меморіал пам’яті військовослужбовцям-маріупольцям, які загинули в українсько-російської війні. Дубові листя з бронзи, на яких на кожному – ім’я загиблого Героя, демонтовано і викинуто разом з будівельним сміттям. Після Оленівки окупанти мстяться та знищують навіть память про наших захисників. Так виглядає страх.

Скоро побачите, як виглядає відплата. Кожен, хто доторкнувся до Меморіалу буде покараний. Кожен. Лють. Просто Лють", - написав він.

Як інформували раніше, у Маріуполі - гуманітарна катастрофа. Радник міського голови опублікував відео, на якому видно, як жителі Маріуполя вишикувалися у багатотисячну чергу до нового пункту видавання гуманітарної допомоги від російських загарбників.

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