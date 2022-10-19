У Маріуполі окупанти демонтували пам'ятник жертвам Голодомору, назвавши його "символом дезінформації"

У Маріуполі російські окупанти 19 жовтня демонтували пам’ятник жертвам Голодомору, встановлений 2004 року в центрі міста.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

За даними ЗМП, монумент демонтували за допомогою автокрана. Граніт пам’ятника планують переробити на будматеріали.

Російська колаборатнка, представниця центрального штабу ГО "Молода Республіка" Євгенія Кротова заявила, що загарбники начебто не воюють із пам'ятниками, а прибирають символ "дезінформації на державному рівні".

Ще один колаборант, завідувач кафедри Донецького національного університету Артем Бобровський стверджує, що Голодомору в Україні нібито не було. Натомість просуває пропагандистську тезу про те, що найбільше від голоду 1932-33 років постраждала не Україна (зокрема Донбас), а Казахстан, Поволжя і Північний Кавказ.

Довідка: Голодомор – геноцид проти українського народу, результат спеціально організованого комуністичним керівництвом штучного голоду у 1932-1933 роках, що спричинив загибель мільйонів людей. Упокорення голодом стало інструментом закріплення влади сталінського режиму, ліквідації верстви українських селян-господарів і перетворення їх на безправних колгоспників, а разом з тим, – викорінення в Україні соціяльних основ незалежництва, тобто соціяльної основи української нації.

Що відбувається в Маріуполі

Життя в окупованому росіянами Маріуполі лише погіршується. Відомо, що загарбники змусили усіх бюджетників здати українські паспорти під загрозою арешту. Наразі йдеться про освітян, медиків та працівників адміністрацій.

Водночас окупанти продовжують зносити зруйновані будинки в Маріуполі, які самі ж атакували.

Проте у Маріуполі не сплять українські партизани. Так, на початку жовтня члени спротиву підпалили місця проживання російських офіцерів та зафіксували це на відео.

Оперативне зведення з фронту на ранок 19 жовтня

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