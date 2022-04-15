У Маріуполі окупанти ексгумують тіла вбитих, які поховані у дворах будинків

У Маріуполі окупанти ексгумують тіла вбитих, які поховані у дворах будинків

Росіяни також забороняють хоронити загиблих.

У Маріуполі окупанти держави-терористки Росії розпочали ексгумацію тіл, які були поховані у дворах житлових будинків

Про це повідомили на офіційній сторінці Маріупольської міської ради.

"Новий рівень "зачисток" від окупантів", - наголосили у мерії.

Також зазначається, що росіяни забороняють поховання вбитих ними ж людей. "У кожному дворі поставили свого наглядача, який не дає можливості маріупольцям придати землі своїх померлих рідних або знайомих. Навіщо проводиться ексгумація та куди потім будуть направлені тіла, невідомо", - йдеться у повідомленні.

До слова, українська розвідка зафіксувала у Маріуполі 13 російських мобільних крематоріїв. "Можливо допустити, що російські окупаційні війська намагаються всіма способами замісти сліди своїх воєнних злочинів у нашому місті. Але в них нічого не вийде, весь світ вже фіксує чисельні злочини російської армії у Маріуполі", - додали у міськраді.

Як повідомлялося, Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Вже 95% міста зруйновано російськими окупанти. Там немає світла, води, опалення, зв'язку та продуктів. Скільки людей залишається в місті - невідомо.

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