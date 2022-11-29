У МАріуполі окупанти хочуть "націоналізувати" покинуту нерухомість

Окупанти хочуть відібрати майно українців, які тікали від війни

Російські окупанти у Маріуполі складають списки нерухомого майна, яке вони зібрались "націоналізувати".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У повідомленні вказується, що тимчасово окупованому Маріуполі почали формувати списки нерухомого майна, власники якого вирішили залишити місто через прихід російських терористичних військ.

Все майно українців, які залишили місто, окупанти позначають як "безгосподарське" і додають у спеціальний список.

"Якщо за рік окупанти не встановлять власників майна, то воно має перейти в муніципальну власність", - повідомили у Центрі національного спротиву.

У ЦНС підкреслили, що всі рішення окупантів щодо "націоналізації" нерухомості не мають жодної юридичної сили.

Нагадаємо, раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що мародерство в Маріуполі не зупиняється ані на хвилину.

Крім того, ми раніше інформували, що у Маріуполі ліквідовано щонайменш одного росіянина з-поміж представників окупаційної адміністрації.

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