У Маріуполі окупанти ховаються від ударів ATACMS: РФ активно переміщає військову техніку

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники постійно переміщують свою військову техніку через страх ударів ракетами ATACMS.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Нам відомі всі дані про поточне місцезперебуванян практично кожного підрозділу та місць, куди окупанти перемістили різні види озброєнь, намагаючись сховати їх від неминучого знищення", - попередили ворога партизани.

В "Атеш" додали, що за останні дні в Маріуполі загинуло 10 військових Росії у зв'язку з переданими "загадковими пасочками, ковбасками та сальцем".

Переміщення військової техніки РФ у Маріуполі / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Переміщення військової техніки РФ у Маріуполі / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Переміщення військової техніки РФ у Маріуполі / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Переміщення військової техніки РФ у Маріуполі / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

"Смак був не те, що б чудовим, а "вбивчо" смачним. Великдень дедалі ближче, а передач ще вистачає. Їжте на здоров'я!", - резюмували партизани.

Нагадаємо, під Маріуполем уламки російської ракети від ППО влучно впали на скупчення окупантів.

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