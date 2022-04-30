У Маріуполі окупанти катували та вбили українського військового, а його фото відправили матері

У Маріуполі окупанти катували та вбили українського військового, а його фото відправили матері

Російські окупанти взяли в полон українських військових, одного з яких вбили.

Військові злочинці РФ зробили фотографії закатованого та вбитого хлопця і відправили його матері.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написала Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Як стало відомо, орієнтовно 19-20 квітня декілька українських військових потрапили у полон до окупантів в Маріуполі. Їх військові злочинці катували, а також жорстоко з ними поводилися.

“Одного з чоловіків рашисти після нелюдських тортур жорстоко вбили, а фото - підтвердження своїх дій, сьогодні вранці надіслали матері “азовця”. Мати розповіла, що її син потрапив в оточення росіян і фігурував на відео російських пропагандистів.

“Катування та вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Зокрема, стаття 3 Конвенції забороняє насилля над життям та особистістю, зокрема всі види вбивств, завдання каліцтва, жорстоке поводження й тортури. Наголошую, що домовленості з росією не вартують паперу, на якому написані”, - розповіла Людмила Денісова.

Нагадаємо, що у Харківській області "перевізники" пропонують "евакуацію": оплата наперед на картку.

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