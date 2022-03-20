У Маріуполі окупанти маскують маячки у ґаджети для виявлення позицій ВСУ

Невідомі залишили мобільний телефон та портативну музичну колонку.
Російські ворожі сили розповсюджують у Маріуполі ґаджети з сигнальними передавачами.
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.
Бійці Державної прикордонної служби України помітили зупинку цивільного автомобіля неподалік позицій Сил оборони України.
Невідомі залишили мобільний телефон та портативну музичну колонку, в яких були заховані сигнальні передавачі. Прикордонники всі пристрої знищили на місці.
“Військовослужбовці Держприкордонслужби з прикордонного загону та загону морської охорони боронять місто з перших днів і разом з бійцями ЗСУ та Нацгвардії дають відсіч військовим злочинцям, які з усіх боків оточили та ведуть вогонь по місту”, – додали в МВС.
Раніше стало відомо, що у зоні бойових дій 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада знищила новітню російську “вертушку” Ка-52 вартістю понад 16 мільйонів доларів.
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