У Маріуполі окупанти насильно вивезли медичний персонал та пацієнтів міської лікарні

Відомо, на території лікарні приблизно перебувало 700 людей.

Із блокадного Маріуполя російські окупанти насильно вивезли лікарів та пацієнтів міської лікарні №1.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

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За словами очевидців, окупанти насильно вивезли в невідомому напрямку медичний персонал, хворих та інших маріупольців, які ховалися від обстрілів ворога у підвалах медичного закладу.

За даними міської ради, на території лікарні приблизно перебувало 700 людей. Однак скільки маріупольців було депортовано - точно невідомо. Як додали у мерії, інформація уточнюється.

Варто зазначити, що Маріуполь досі залишається найгарячішою точкою на Донеччині. У місті немає світла, води, опалення, зв'язку та продуктів. Немає жодного району, який би не обстрілювали загарбники.