У Маріуполі окупанти не дають документи про смерть загиблих та ховають людей у братських могилах

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів про нові знущання окупантів при похованні загиблих мешканців міста.

Російські військові відмовилися видавати документи про смерть загиблих від обстрілів або ж від отриманих травм.

Про це Андрющенко повідомив у своєму Telegram-каналі.

Разом з тим, окупанти ховають загиблих через війну людей у братських могилах. Документи ж про смерть російські військові видають лише померлим від природніх причин.

"Нові знущання окупантів при похованні загиблих маріупольців. Довідку про смерть та право поховання в окремій могилі в труні окупанти надають виключно по факту смерті від природніх причин. В разі загибелі людини під обстрілами довідка про смерть не видається. А ховають людину виключно в братській могилі безіменно. Максимум - близьким можуть видати довідку після поховання про "зниклого безвісті", - повідомив Андрющенко.

Нагадаємо, стало відомо, що в тимчасово захопленому російськими військами Маріуполі загарбники запровадили смертну кару. Вони розстрілюють чиновників, а також утримують у в’язниці кілька десятків волонтерів.

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