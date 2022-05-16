У Маріуполі окупанти не припиняють спроб заблокувати вихід з бункерів "Азовсталі" - радник мера

У Маріуполі окупанти не припиняють спроб заблокувати вихід з бункерів "Азовсталі" - радник мера

Російські окупанти у Маріуполі не припиняють спроб зайти або заблокувати вихід з бункерів "Азовсталі", де перебувають оборонці міста.

Всі наземні операції ворогом ведуться виключно на периметрі заводу. Ніякого глобального наближення не відбувається, саме через те зростає щільність обстрілів.

Про це у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко та виклав відповідне відео з території "Азовсталі".

Андрющенко також спростував фейки, які вже встигла розповсюдити російська пропаганда, про нібито "вихід з "Азовсталі" з білими прапорами десяти українських бійців".

"З урахуванням інформації, що ми отримували з фільтраційного табору у Безіменне, інформаційних джерел України та самим характером джерела повідомлення про "вийшли з білим прапором" наполягаєм на черговому фейку. Не новина. Якщо "довіряти" джерелам окупантів, то вони вже тричі брали всіх в полон в Маріуполі", - зазначив радник мера міста.

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Варто зазначити, що місто Маріуполь, яке наразі зруйноване на 95%, перебуває у блокаді російських окупантів від 1 березня, але взяти його повністю під контроль ворогу не вдається.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 82-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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