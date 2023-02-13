У Маріуполі окупанти не видаватимуть школярам атестати без паспортів РФ

У тимчасово окупованому Маріуполі та районі російські загарбники змушують старшокласників та їхніх батьків отримувати паспорт РФ, погрожуючи не видати школярам атестатів.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Примусова паспортизація через дітей. Новий злочин росіян. У школах Маріупольського району усіх учнів 9 та 11 класів змушують отримувати російські паспорти, погрожуючи тим що без нього не отримають атестат. Учням 9 класу можна зробити лише в тому випадку, коли у батьків вже є паспорт Росії", - розповів Андрющенко.

Ситуація в Маріуполі

У Лівобережному районі Маріуполя росіяни збільшують кількість своїх вантажівок з БК. Таким чином окупанти намагаються сховати вйськову техніку від уражень ЗСУ.

За даними мера Маріуполя Вадима Бойченка, окупанти на Маріупольському напрямку готуються до контрнаступу ЗСУ. Росіяни звозять до околиць міста десятки тисяч військових і техніку.

Російські загарбники почали також масово перевіряти телефони у школярів.

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