У Маріуполі окупанти облаштовують лінію оборони в очікуванні наступу ЗСУ з боку Бердянська

У Маріуполі також активізувалося переміщення російських військ і техніки.

Російські війська облаштовують лінію оборони Маріуполя на межі з Запорізькою областтю неподалік від села Урзуф, риючи там окопи.

Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Мережі 16 листопада.

"Попри гучні заяви, дефакто (окупанти – ред.) намагаються створити максимум укріплень. Єдина зрозуміла мета облаштування оборони в цьому місці – очікування наступу безпосередньо з боку м. Бердянськ вздовж берегової лінії по дорозі Урзуф-Бердянськ", – йдеться в повідомленні радника міського голови.

Він додав, що під час наступу російські війська після окупації Бердянська використовували цю дорогу для перекидання живої сили й техніки, що згодом була сконцентрована з боку Приморського району Маріуполя.

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Андрющенко також повідомив про переміщення в місті ворожих військ та військової техніки, заявивши про тенденцію на збільшення.

Так, щонайменше 16 автівок окупантів з гарматами та восьми РЗСО "Град" вирушили в напрямку Донецька. Близько 20 тентованих авто з паливозаправниками вирушили в напрямку Новоазовська для поповнення боєприпасів та пального. Близько 30 тентованих авто з вантажем (номери – регіон 25) попрямували у бікБердянська через Мангуш.

Водночас у селі Нікольське Маріупольського району зафіксоване стрімке зростання ворожого військового контингенту.

За словами радника мера Маріуполя, місто і район стають військово-логістичною точкою окупантів для забезпечення фронту.

Нагадаємо, російські війська готуються до нової битви за Маріуполь і біля міста зараз фіксується скупчення ворожих військових частин. Про це напередодні повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зауважимо, що саме на Маріуполь та на Мелітополь і північну частину Донбасу можуть скерувати свої сили українські війська після звільнення Херсонщини. Таку оцінку дав раніше військовий експерт Михайло Самусь.

Водночас, за прогнозами військового експерта Романа Світана, подальше звільнення окупованих територій стартує з Запорізької області в одному з трьох напрямків: Бердянська, Мелітополя чи Маріуполя на Донеччині.

Рашисти не збираються залишати окуповану Херсонщину - Пентагон

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