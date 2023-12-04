У Маріуполі окупанти перевозять боєкомплекти цивільними автівками – яка причина (фото)

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники перевозять бойові комплекти зі складів на полігони у причепах цивільних автівок. Російські загарбники в причепах тягають боєкомплекти зі складів у промзоні на полігони та підрозділи, що розкидані по місту і на околицях по селах.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

У Маріуполі окупанти перевозять боєкомплекти цивільними автівками / Фото: facebook.com/Петро Андрющенко

"Нарешті ми змогли зафіксувати факт перевезення БК по місту не вантажівками, а цивільним (умовно) транспортом. Ми давно мали цю інформацію, але без прямого візуального доказу не брались стверджувати, бо воно навіть звучить дико. Але, ніт. Тепер ми впевнені і окупантам буде складніше переховуватись", - наголосив радник мера Маріуполя.

Нагадаємо, на війні самоліквідувався російський генерал Завадський – подробиці.

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