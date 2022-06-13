У Маріуполі окупанти почали торгівлю краденою гуманітарною допомогою

Окупанти спільно з місцевими колаборантами почали торгувати краденою гуманітаркою.

У тимчасово окупованому Маріуполі російсько-окупаційні війська разом із колаборантами почали продавати викрадену гуманітарну допомогу, яку передає Росія.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

"Син псевдомера Іващенко Володимир Костянтинович, який взяв на себе функцію "рішали" при владі, знайшов спільну мову з робітниками МНС Росії. Не без допомоги урзуфських колаборантів Івана Топузова та його спільниці – співмешканки Тетяни Бутяєвої. Тепер вони разом просто крадуть гуманітарку, що заходить від росіян і потім реалізують через мережу підприємців", - розповів він.

Також до цього причетні депутат Маріупольського району Косенко Сергій Сергійович – права рука сина Іващенка та колишній голова Урзуфа Аврамов Анатолій зі своїм сином.

Перші спроби схеми впроваджували в селі Урзуф Маріупольського району. А тепер почали реалізовувати її у Маріуполі.

За словами радника мера, продаж відбувається через "своїх" торговців, яких попередили, що в разі незгоди вони "поїдуть на підвал".

Андрющенко також повідомив, що працівники МНС Росії продовжують мародерства та крадіжки у будинках маріупольців.

Маріупольці повідомляють, що дивним чином всі російські МНСники розраховуються виключно гривнею (іноді ще доларами та євро) і майже ніколи – рублями.

"Звідки в них гривня та валюта – зрозуміло. З домівок та квартир маріупольців. Взагалі ця окупаційна влада не втомлюються доводити, що не здатна робити нічого, окрім руйнування та мародерства", - зазначив він.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти видаватимуть гуманітарку лише непрацездатним.

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