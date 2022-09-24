У Маріуполі окупанти погрожують місцевим звільненням та відсутністю зарплати через ігнорування "референдуму"

Після дуже низької "явки" на російських псевдореферендумах, окупанти почали погрожувати маріупольцям, аби ті йшли на так зване "голосування".

Окупанти вирішили погрожують звільняти місцевих у Маріуполі та не видавати їм зарплату через ігнорування "референдуму".

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Референдум". Вчора ввечері окупаційна адміністрація отримала "на горіхи" за наднизьку "явку". Тому ранок почався з примусового голосування. Робочих на місцях роботи чекали "мобільні бригади" з простою умовою - голосуєш або втрачаєш роботу та зарплату", - написав він.

Також росіяни встановили декілька палаток в місцях скупчення людей, але й тут охочих виявилась обмаль. На черговому пропагандистському ролику видно "шалену чергу" в 10 людей та пусті урни для булетенів. Багато людей взагалі виїхало з міста на узбережжя.

Нагадаємо, у Луганській області під час так званого "референдуму" людям видають паспорти Російської Федерації, а чоловікам роздають повістки.

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