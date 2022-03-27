У Маріуполі окупанти пошкодили 2,6 тис. будинків: 40% вже неможливо відновити

У помешкання людей прилітали "Гради" і "Буратіно".

Внаслідок обстрілів армії Російської Федерації по Маріуполю, які тривають від початку війни, 40% житлового фонду не підлягає відновленню.

Про це розповів міський голова Вадим Бойченко в інтерв'ю УНІАН.

За його словами, внаслідок ударів загарбників країни-окупантки Росії 90% людських помешкань так чи інакше постраждало. Йдеться про 2,6 тис. будинків.

“З них 60% мають пряме влучення "Градом", гаубицею або вогнеметною системою "Буратіно", - повідомив мер Маріуполя.

Бойченко наголошує, що основною метою російської армії була блокада міста та позбавлення його критичної інфраструктури. За його словами, за тиждень бойових дій місто залишилося без світла і тепла. На дев'ятий день вторгнення місто залишилося без води, адже окупанти знищили джерела водопостачання. Згодом населення позбавили газу.

“На наступному етапі, 21 березня, вони знищили останнє джерело зв'язку у місті. Тоді ми залишилися у повній тиші. У Маріуполі було штучно створено повний інформаційний вакуум, у якому ніхто з мешканців не розуміє, що відбувається", - наголосив Вадим Бойченко.

Як повідомлялося, місто Маріуполь перебуває в кільці російських окупантів, але над ним майорить укранський прапор. За словами мера міста, армія країни-агресорки Росії вже від п'ятої доби війни взяла місто в оточення, але воно досі під контролем Збройних сил України.

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