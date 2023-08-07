У Маріуполі окупанти придумали нову тактику переховування у місті

Російські солдати почали розміщуватись подалі від людей.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що у місті зафіксовано використання нової тактики приховування місця розташування окупантів.
Про це він написав у Telegram та показав відео.
Так, у Маріуполі російські солдати почали розміщуватись в будинках "під ремонт".
"Там, де вже зачищено до бетону/цегли. За будівельними парканами. Не привертаючи увагу місцевих, тому що навколо – мертві квартали. Одне з таких місць можете побачити. Всього на зараз встановлено до п’яти таких місць розташування.
Росіяни вчаться та адаптуються. Постійно. Якби не наш Маріупольський Спротив та проукраїнські маріупольці – подібна тактика мала шанс. Але, ніт", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Маріуполі окупанти селять людей до гуртожитків замість обіцяних квартир.
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