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У Маріуполі окупанти придумали нову тактику переховування у місті

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Маріуполі окупанти придумали нову тактику переховування у місті

У Маріуполі окупанти придумали нову тактику переховування. / Фото: Getty Images

Російські солдати почали розміщуватись подалі від людей.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що у місті зафіксовано використання нової тактики приховування місця розташування окупантів.   

Про це він написав у Telegram та показав відео.

Так, у Маріуполі російські солдати почали розміщуватись в будинках "під ремонт". 

"Там, де вже зачищено до бетону/цегли. За будівельними парканами. Не привертаючи увагу місцевих, тому що навколо – мертві квартали. Одне з таких місць можете побачити. Всього на зараз встановлено до п’яти таких місць розташування. 
Росіяни вчаться та адаптуються. Постійно. Якби не наш Маріупольський Спротив та проукраїнські маріупольці – подібна тактика мала шанс. Але, ніт", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти селять людей до гуртожитків замість обіцяних квартир.

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У Маріуполі окупанти використовують нову тактику приховування місць свого розташування

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Дата публікації
Перегляди
1039
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