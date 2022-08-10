У Маріуполі окупанти прилаштували гранату до лавки на дитмайданчику (фото)

Маріупольців закликають не погоджуватися на пропозиції окупантів працювати над розмінуванням.

У захопленому Маріуполі російські окупанти встановлювали міни навіть на дитячих майданчиках. Місцеві жителі досі натрапляють на небезпечні "знахідки".

Про це інформує Маріупольська міська рада.

Досі більшість дворів та будинків міста не обстежені та не розміновані саперами. Так, на опублікованому фото видно, що до ніжки лавки на дитмайданчику прикріплена граната - очевидно Ф-1 ("лимонка").

"Тому закликаємо маріупольців уважно пересуватися містом. Не наближалися до невідомих предметів. Також закликаємо не погоджуватися на пропозиції окупантів працювати над розмінуванням. Нехай вони прибирають за собою та ризикують власним життям, а не вашим", – зазначили у міськраді.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі проводять приховану мобілізацію: людям надсилають повідомлення з пропозицією роботи.

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