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У Маріуполі окупанти продовжують мілітаризувати дітей – відео, фото

У Маріуполі окупанти продовжують мілітаризувати дітей – відео, фото

У Маріуполі окупанти продовжують мілітаризувати дітей – відео, фото

Мілітаризація дітей у Маріуполі / Фото: facebook.com/Петро Андрющенко

Школярів, зокрема відправляють на різноманітні навчання зі зброєю.

У тимчасово окупованому Маріуполі продовжується насаджування російської пропаганди серед школярів. Дітей змушують приєднуватися до "військово-патріотичного осередку "Юнармія".  

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Школярів, зокрема використовують на офіційних заходах, відкриттях памʼятників вбивцям. А також відправляють на різноманітні навчання зі зброєю. 

Мілітаризація дітей у Маріуполі / © facebook.com/Петро Андрющенко
Мілітаризація дітей у Маріуполі / Фото: facebook.com/Петро Андрющенко
Мілітаризація дітей у Маріуполі / © facebook.com/Петро Андрющенко
Мілітаризація дітей у Маріуполі / Фото: facebook.com/Петро Андрющенко

"Мета окупантів – насадити перекручену історію та знищити українську ідентичність. У результаті, діти на камери розповідають, що українці "воювали за іншу націю" під час Другої світової війни", - зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, у Маріуполі росіяни селяться до квартир людей, яких закатували окупанти.

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