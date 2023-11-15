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У Маріуполі окупанти продовжують облаштовувати свої військові бази

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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У Маріуполі окупанти продовжують облаштовувати свої військові бази

Військова база у Маріуполі. ФОТО: Маріуполь. Спротив/Telegram

Військові об'єкти облаштовують поза промисловою зоною заводів.

Росіяни продовжують облаштування військових баз в тимчасово окупованому Маріуполі.

Про це повідомили радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та телеграм-канал "Маріуполь. Спротив". 

За його словами, військові об'єкти облаштовують поза промисловою зоною заводів.  

"Військова база росіян відрізняється від будь-якої військової частини чи бази за часів України. Вишки спостереження по периметру, бойниці в заборах, станції зв'язку та РЕБ. Тут накопичують БК та тримають близько 100-150 особового складу. Не єдина, не унікальна та не сама велична", - написав він.

Нагадаємо, у Маріуполі за загадкових обставин загинули троє правоохоронців та працівник ФСБ.

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Дата публікації
Перегляди
165
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