У Маріуполі окупанти продовжують облаштовувати свої військові бази

Військові об'єкти облаштовують поза промисловою зоною заводів.
Росіяни продовжують облаштування військових баз в тимчасово окупованому Маріуполі.
Про це повідомили радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та телеграм-канал "Маріуполь. Спротив".
За його словами, військові об'єкти облаштовують поза промисловою зоною заводів.
"Військова база росіян відрізняється від будь-якої військової частини чи бази за часів України. Вишки спостереження по периметру, бойниці в заборах, станції зв'язку та РЕБ. Тут накопичують БК та тримають близько 100-150 особового складу. Не єдина, не унікальна та не сама велична", - написав він.
Нагадаємо, у Маріуполі за загадкових обставин загинули троє правоохоронців та працівник ФСБ.
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