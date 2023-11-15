У Маріуполі окупанти продовжують облаштовувати свої військові бази

Росіяни продовжують облаштування військових баз в тимчасово окупованому Маріуполі.

Про це повідомили радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та телеграм-канал "Маріуполь. Спротив".

Також читайте Українські військові філігранно знищили казарму окупантів на Херсонщині (відео)

За його словами, військові об'єкти облаштовують поза промисловою зоною заводів.

"Військова база росіян відрізняється від будь-якої військової частини чи бази за часів України. Вишки спостереження по периметру, бойниці в заборах, станції зв'язку та РЕБ. Тут накопичують БК та тримають близько 100-150 особового складу. Не єдина, не унікальна та не сама велична", - написав він.

Нагадаємо, у Маріуполі за загадкових обставин загинули троє правоохоронців та працівник ФСБ.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.