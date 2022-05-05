У Маріуполі окупанти продовжують штурмувати "Азовсталь": відео

Ворог атакує українських захисників міста, застосовуючи авіацію, артилерію та піхоту.

Російські окупанти продовжують штурмувати "Азовсталь" у Маріуполі. Українські воїни під щільним вогнем противника тримають оборону.

Відео обстрілів останнього оплоту української армії у заблокованому місті опубліковано в четвер, 5 травня, в Telegram-каналі "Азов - Маріуполь".

Під час штурму ворог застосовує проти оборонців міста авіацію, артилерію та піхоту.

Як повідомлялося раніше, у вівторок, 3 травня російські окупанти розпочали потужний штурм "Азовсталі". Попередньо з території підприємства вдалося евакуювали 156 маріупольців. Проте тут все ще залишаються декiлька сотень людей.

У середу, 4 травня, командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко повідомив, що російські окупанти напередодні прорвалися на територію заводу, на "Азовсталі" почалися важкі коровопролиті бої.

Прокопенко наголосив, що ситуація вкрай складна. Але незважаючи ні на що, захисники "Азовсталі" продовжують виконувати наказ тримати оборону.

Нагадаємо, американська компанія Planet Labs PBC показала нові супутникові знімки заводу "Азовсталь" у Маріуполі, на яких зафіксовані масштаби руйнувань підприємства в результаті атак російських військ.