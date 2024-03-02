У Маріуполі окупанти "промивають" мізки школярам брехливими брошурами про ЗСУ – фото

У школах тимчасово окупованого Маріуполя росіяни почали роздавати дітям брехливі брошури, де порівнюють солдатів ЗСУ та армії РФ.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Низькопробна пропаганда намагається "героїзувати" тих, хто прийшов вбивати українців. Хто показав нашим дітям, що таке війна та смерть. Хто відібрав у них найголовніше – дитинство під мирним небом", - йдеться у повідомленні.

Так, у російській методичці надрукували брехливі факти про українських солдатів. На малюнках, зокрема показано брехню про те, що ЗСУ "стріляють по будинках мирних людей та вбивають дітей".

Брехливі методички окупантів про ЗСУ / Фото: facebook.com/Петро Андрющенко

Брехливі методички окупантів про ЗСУ / Фото: facebook.com/Петро Андрющенко

Брехливі методички окупантів про ЗСУ / Фото: facebook.com/Петро Андрющенко

Нагадаємо, до Маріуполя направили російських силовиків – подробиці.

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