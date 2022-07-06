У Маріуполі окупанти проводять приховану мобілізацію: кличуть чоловіків на роботу в МЧС "ДНР

У Маріуполі окупанти проводять приховану мобілізацію: кличуть чоловіків на роботу в МЧС "ДНР

Російська окупаційна влада на тимчасово захоплених територіях не залишає спроб залучити чоловіків до армії.

У Маріуполі загарбники держави-терористки розпочали нову спроба прихованої мобілізації. Тепер намагаються зробити це через роботу в МЧС так званої "ДНР".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Чиновник називає таку спробу марною, бо охочих нема.

"Маріупольські чоловіки жахаються будь-якої роботи, пов’язаної з формою. Розуміючи, що надзвичайна ситуація дуже швидко перетворюється на окоп в районі Донецька. Тому всередені окупаційної влади Маріуполя серйозно обговорють виконання завдання плану примусової мобілізації під час надання російських паспортів або з пунктів проведення псевдореферндуму", - наголосив він.

Шукають окупанти чоловіків призовного віку, які придані до служби. Шукають людей на посади: сапер, водолаз-сапер, водій-сапер, рятувальник.

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Як повідомлялося, Росія від початку бойових дій планувала знищити Маріуполь. Таким чином, знищення Маріуполя та масове вбивство його жителів входили до планів московського режиму. Про криваві плани Кремля стосовно знищення Маріуполя, зокрема, свідчить те, що РФ розробила план відновлення міста ще до початку бойових дій.

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