У Маріуполі окупанти розбомбили спорткомлекс, де перебували мами з дітьми (відео)

Зараз неможливо встановити кількість жертв внаслідок цього обстрілу.

У середу, 16 березня, російські окупанти завдали авіаудар по Драмтеатру і басейну “Нептун” в Маріуполі.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росіяни цілеспрямовано б’ють по цивільних! Ці покидьки прагнуть фізично знищити Маріуполь і маріупольців, які давно вже стали символом нашого опору. Сьогодні вони завдали авіаудару по Драмтеатру і басейну “Нептун”, - написав Кириленко.

За його свідченнями, в “Нептуні” під час бомбардування з боку армії РФ перебували виключно цивільні, серед яких вагітні жінки та жінки з дітьми.

"Тепер там під завалами, серед інших, вагітні жінки та жінки з дітьми. Це - чистий тероризм! Зараз неможливо встановити кількість жертв цих обстрілів. Кожна сльозинка, кожна краплина української крові ще відгукнеться росіянам на трибуналі! Ніколи не забудемо і не пробачимо!, - додав Кириленко.

На опублікованому ним відео саме розбомблений спорткомплекс.

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