У Маріуполі окупанти роздали людям обігрівачі попри те, що у місті немає електроенергії - Андрющенко

Окупанти роздавали обігрівачі в Маріуполі, де немає світла.

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники, які і спричинили енергетичну катастрофу у місті, вирішили "допомогти" людям і роздали їм обігрівачі, однак у місті немає світла.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"У Маріуполі на Східному роздали декілька сотень електричних обігрівачів. Через велику чергу люди отримали приладдя, яке не має для більшості жодної користі. Просто немає електрики. Досі", - розповів він.

Він також зазначив, що сотні люди у Кальміуському районі на Донеччині декілька годин під дощем чекали на видання хліба, однак окупанти просто не попередили їх про скасування "подачки".

Ситуація в окупованому Маріуполі

Росіяни змусили усіх бюджетників здати українські паспорти під загрозою арешту. Наразі йдеться про освітян, медиків та працівників адміністрацій.

Окупанти продовжують зносити зруйновані будинки в Маріуполі, які самі ж знищували.

Загарбники 19 жовтня демонтували пам’ятник жертвам Голодомору, встановлений 2004 року в центрі міста.

Читайте також: