У Маріуполі окупанти скинули надпотужну бомбу на Драматичний театр, в якому ховалися люди

У Маріуполі окупанти скинули надпотужну бомбу на Драматичний театр, в якому ховалися люди

Скільки під завалами людей – невідомо.

Російські окупанти знову атакували Маріуполь - скинули надпотужну бомбу на Драматичний театр.

Про це повідомив Сергій Тарута на своїй сторінці у Facebook.

“Там ховалися від обстрілів тисячі городян, переважно мами з дітьми, скільки під завалами загиблих - невідомо. Через постійні обстріли розібрати завали неможливо”, - написав він.

Раніше стало відомо, що російські військові почали обстрілювати Маріуполь з Азовського моря, ситуація у місті складна.

Нагадаємо, у Маріуполі, який заблокували російські окупанти, вже загинули понад 2,3 тисячі людей.

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