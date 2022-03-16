У Маріуполі окупанти скинули надпотужну бомбу на Драматичний театр, в якому ховалися люди

Скільки під завалами людей – невідомо.
Російські окупанти знову атакували Маріуполь - скинули надпотужну бомбу на Драматичний театр.
Про це повідомив Сергій Тарута на своїй сторінці у Facebook.
“Там ховалися від обстрілів тисячі городян, переважно мами з дітьми, скільки під завалами загиблих - невідомо. Через постійні обстріли розібрати завали неможливо”, - написав він.
Раніше стало відомо, що російські військові почали обстрілювати Маріуполь з Азовського моря, ситуація у місті складна.
Нагадаємо, у Маріуполі, який заблокували російські окупанти, вже загинули понад 2,3 тисячі людей.
Читайте також: