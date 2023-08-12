У Маріуполі окупанти видаватимуть школярам "Букварі" з "неіснуючим Донбасом" (фото)

У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники підготували книжки для школярів.

Про це повідомив радник очільника міста Андрющенко та показав фото "Букваря".

"Такі "Буквари" видадуть першокласникам в Маріуполі. Неіснуючий Донбас поруч з неіснуючою чистотою та трояндами в Донецьку. Ключове вбивати малечі про “русскую землю", - написав він.

У Маріуполі дітей змушують вчити вигадану історію / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Раніше Андрющенко повідомляв, що у маріупольських школах учителі розповідають першокласникам, що вони - "частина Росії".

А віцепрем’єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що у звільнених від російської армії населених пунктах правоохоронці затримали шкільних учителів. Вони приїхали на окуповані території для роботи в місцевих школах за російськими освітніми програмами.

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