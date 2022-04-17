У Маріуполі окупанти видають перепустки, без яких не можна виходити на вулицю

У Маріуполі окупанти видають перепустки, без яких не можна виходити на вулицю

Сотні маріупольців вимушені стояти в чергах за перепусткою.

У Маріуполі росіяни видають людям перепустки для переміщення містом. Є інформація, що це підготовка до паспортизації.

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти продовжують видачу пропусків на переміщення в середині міста. Фактично такий пропуск видається в одному місці - вулиця 130-ї Таганрозької Дивізії, 114 в приміщенні Лівобережної податкової", - повідомив він.

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Сотні маріупольців вимушені стояти в чергах за перепусткою, без якої від наступного тижня заборонять не тільки переміщуватися містом, але й перебувати на вулиці.

"Надходить інформація, що це робиться не лише для фільтраційних заходів, але як підготовка до паспортизації тих, хто залишився. Уточнюємо", - додав Петро Андрющенко.

Нагадаємо, російські військові прагнуть захопити Маріуполь, який понад місяць перебуває у блокаді та майже повністю знищений. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі тривають переговори для того, щоб допомогти українським захисникам Маріуполя, проте росіяни вимагають від них здатися.

За інформацією ООН, понад 100 000 мирних жителів міста страждають від нестачі води та їжі.