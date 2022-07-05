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У Маріуполі окупанти видають російські паспорти, які трансформуються у військові квитки на фронт – мер

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У Маріуполі окупанти видають російські паспорти, які трансформуються у військові квитки на фронт – мер

Фото: УНІАН

Російські окупанти у Маріуполі запроваджують видавання російських паспортів. З досвіду відомо, що російська армія поповнює свої втрати за рахунок резервістів із Донецька та інших окупованих територій так званої "ДНР".

Наразі загарбники готують платформу для прихованої мобілізації чоловіків, щоб відправити їх на фронт.

Про це повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко 5 липня.

"Жодної цінності цей клаптик папірця під назвою "російський паспорт" не має. Російська армія зазнає колосальних втрат, які поповнюватиме за рахунок людей з окупованих територій. Як це було із Донецьком. Окупанти взяли мораторій на пів року, і вже у вересні цей папір-паспорт трансформується у військовий квиток на фронт. Це стане ще однією перешкодою для виїзду людей із маріупольського гетто", – пояснив Бойченко.

Нагадаємо, раніше в міськраді повідомили, що Росія заздалегідь планувала знищення Маріуполя та масове вбивство його жителів.

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